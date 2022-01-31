إلغاء رحلة جوية بعد اكتشاف طاقم الطائرة اختفاء بوابتها.. صور

جدة - نرمين السيد - وكانت البداية مع تضرر باب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية فى مطار "كيب تاون" الدولى فى عاصمة جنوب إفريقيا، حيث خُلع الباب تماما عندما ترك مفتوحًا أثناء عملية السحب الروتينية للطائرة بعد هبوطها.

وبحسب "سبوتنيك"، أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية الواقعة، قائلة إنه "لم يكن هناك طاقم أو ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

وتم إلغاء رحلة العودة إلى لندن، والتى كان من المقرر أن تغادر فى وقت لاحق من ليلة الثلاثاء المقبل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالباب، حيث تم إرجاء المسافرين إلى رحلة لاحقة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية فى بيان : "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير الطفيف فى مغادرتهم كيب تاون بسبب مشكلة فى الطائرة الأصلية، عملاؤنا الآن بأمان فى طريقهم إلى لندن".

وقالت شركة مطارات جنوب إفريقيا إن الحادث وقع "أثناء دفع الطائرة للخلف بواسطة قاطرة وإعادة وضعها لمغادرة لاحقة".