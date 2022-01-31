- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وكانت البداية مع تضرر باب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية فى مطار "كيب تاون" الدولى فى عاصمة جنوب إفريقيا، حيث خُلع الباب تماما عندما ترك مفتوحًا أثناء عملية السحب الروتينية للطائرة بعد هبوطها.
وبحسب "سبوتنيك"، أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية الواقعة، قائلة إنه "لم يكن هناك طاقم أو ركاب على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.
وتم إلغاء رحلة العودة إلى لندن، والتى كان من المقرر أن تغادر فى وقت لاحق من ليلة الثلاثاء المقبل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالباب، حيث تم إرجاء المسافرين إلى رحلة لاحقة.
وقالت الخطوط الجوية البريطانية فى بيان : "لقد اعتذرنا لعملائنا عن التأخير الطفيف فى مغادرتهم كيب تاون بسبب مشكلة فى الطائرة الأصلية، عملاؤنا الآن بأمان فى طريقهم إلى لندن".
وقالت شركة مطارات جنوب إفريقيا إن الحادث وقع "أثناء دفع الطائرة للخلف بواسطة قاطرة وإعادة وضعها لمغادرة لاحقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء رحلة جوية بعد اكتشاف طاقم الطائرة اختفاء بوابتها.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.