شجاعة شاب.. أنقذ طفلا تعلق فى شباك عقار من الموت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو قيام الشاب "الشجاع" فى اللحظات الأخيرة بإنقاذ الطفل الذى أراد القفز، والبعض الآخر يقول إنه أراد الانتحار من الطابق الثالث من شرفة منزله.

ولقى فعل الشاب الشهم تصفيق الحاضرين الذين كانوا يحاولون منع الطفل من القفز، حيث وضعوا عديدا من المراتب والإسفنج أسفل العقار.