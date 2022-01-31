بعد دخوله التريند.. أحمد يونس عن صباحك ومطرحك: أحلى بدايه لليوم

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس فى بداية اليوم، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، لتشجيع متابعيه للاستمتاع بحلقة "صباحك ومطرحك"، وقال: "جهز مشروبك الصباحى المفضل واستعد لأحلى بدايه لليوم معانا فى صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل مذيع راديو فى الشرق الأوسط"، "المود الأعظم"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.