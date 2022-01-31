نهاية مأساوية لملكة جمال الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة

وتلقت الشرطة، أمس، الأحد، فى تمام الساعة السابعة، بلاغا بأن هناك حادثا وقع بسبب محاولة انتحار أو بفعل فاعل.

وبعد إجراء التحقيقات الأولى للحادثة، تبين أن تشيسلى كريست قفزت من طابق مرتفع فى المبنى بعد سقوطها من الشرفة منزلها وتحديدا من الطابق الـ 29، وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك" الأمريكية.

تشيسلى كريست

وتساءل البعض بعد انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة، عن من تكون تشيسلى كريست؟، لذا يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عنها، وهى:

وكشفت التحقيقات عن وجود ورقة مدونة بها بعض التعليمات والرسائل لأسرتها، ووصيتها بترك كل متعلقاتها لوالدتها.

تشيسلى كريست، هى فتاة فازت عام 2019 فى مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، حيث كانت تعمل محامية سابقا وقبلها عارضة أزياء ومقدمة برامج تليفزيونية.

كما مثلت الولايات المتحدة بمسابقة ملكة جمال الكون فى 2019، ولكن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.

ولدت كريست فى جاكسون بولاية ميشيجان من أب أمريكى بولندى وأم أمريكية من أصل أفريقى، وتخرجت بمرتبة الشرف فى جامعة "ساوث كارولينا"، وبعد الانتهاء من دراستها الجامعية ، التحقت تشيسلى بكلية الحقوق بجامعة ويك فورست فى وينستون سالم، وتخرجت مع دكتوراة فى القانون وماجستير فى إدارة الأعمال فى عام 2017، وبعد تخرجها أصبحت تشيسلى مرخصة لممارسة مهنة المحاماة فى كل من ولاية كارولينا الشمالية وساوث كارولينا، وبدأت العمل كمحام فى Poyner Spruill LLP.