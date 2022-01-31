يوتيوب يدخل رسميا عالم الـ NFT.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة سى إن بى سى الأمريكية، أن سوزان وجسيكى، المدير التنفيذى لـ يوتيوب، أكدت توسيع خطط يوتيوب لمنشئ المحتوى لتشمل تقنية NFT، متابعة: "نحن نركز دائمًا على توسيع بيئة يوتيوب لمساعدة منشئى المحتوى والمبدعين على الاستفادة من التقنيات الناشئة".

وأضافت سوزان وجسيكى فى رسالة لمنشئى المحتوى، أن عالم العملات المشفرة، وغير القابلة للاستبدال والتى تعمل بتقنية NFT سلَّطت الضوء على فرصة كبيرة لتنمية الاتصال بين المبدعين ومعجبيهم، كما أكدت إعجابها بتقنية Web 3.

وتابعت: "يساعد يوتيوب منشئى المحتوى على الحصول على مزيد من الميزات والمكافآت من خلال تقنية NFT، لتشمل مجالات الألعاب والتسوق والموسيقى وكذلك فيديوهات YouTube Shorts التى حققت أكثر من 5 تريليونات مشاهدة منذ إطلاقها فى عام 2020".

جدير بالذكر، أن تقنية التشفير NFT، تعد رمزا غير قابل للتغيير والاستبدال، كما أنها تتميز برمز تشفير يتمتع بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزينها مثل الأصول الرقمية على blockchain، وتتم عمليات تبادل تقنيات NFT فى العملات المشفرة مثل البيتكوين فى مواقع متخصصة ، لكن المزادات التقليدية أصبحت تسعى للاستفادة من هذه الظاهرة.

واستطاع طالب إندونيسى يبلغ من العمر 22 عامًا، مؤخرا، أن يجنى حوالى مليون دولار من بيع صور سيلفى بتقنية NFT ليصبح مليونيرا، حيث بدأ الطلب على الصورة الواحدة من 806 دولارات أمريكية.