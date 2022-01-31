بالخطوات.. أبل تحل مشكلة شحن ساعاتها الذكية بتحديث جديد

جدة - نرمين السيد - Apple Watch
وأشارت الشركة، منذ ساعات، إلى تحديث جديد خاص بساعاتها الذكية Apple Watch، وقدرته على حل مشكلة تعطل الشحن بعد كثرة شكاوى مستخدميه بسبب التحديث الجديد.
تحديث ساعات أبل
ولفتت إلى أن تحديث watchOS 8.4 لساعات آبل الذكية يستطيع حل مشكلة تعطل الشحن التى سببها تحديث watchOS 8.3 السابق، الذى اعتبر بأنه خطأ واسع الانتشار فى موديلات الساعات، وفقا لموقع "The Mac Observer".
ويعتبر تحديث watchOS 8.4 هو التحديث الرئيسى الثالث لنظام تشغيل ساعات آبل الذكية Apple Watch، والمخصص لساعات آبل من الجيل الثالث Apple Watch 3 وحتى السابع Apple Watch 7.
طريقة تثبيت تحديث watchOS 8.4
وتساءل البعض عن طريقة تثبيت التحديث الجديد، من خلال فتح تطبيق "Apple Watch" المخصص لهواتف أيفون، ثم الانتقال إلى عام، ثم تحديث البرنامج.
وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يستغرف ساعات عدة، ولكن عند تنزيله يجب التأكد من شحن بطارية Apple Watch بنسبة 50 % على الأقل، ثم وضع الساعة على الشاحن حتى اكتمال التحديث.
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