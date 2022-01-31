تايلاندى يتزوج من 8 نساء فى منزل واحد و«هيصرفوا عليه»

جدة - نرمين السيد - وتسبب الفيديو فى إثارة جدل واسع عبر السوشيال ميديا بعد ظهور الرجل التايلاندى فى مقابلة تليفزيونية برفقة زوجاته الثمانية. وتعيش الـ 8 زوجات فى منزل واحد بأجواء سعيدة وهادئة، واتفقت زوجاته جميعهن على أنه ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً للآخرين. وقال الفنان التايلاندى: "كل زوجاتى يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن". كما صرحت الزوجات الثمانى أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.

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