قصة أصغر ملياردير فى العالم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويمتلك الطفل النيجيرى محمد أوال مصطفى أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة.

وامتلك "مومفا جونيور" أول قصر له عندما كان فى السادسة من عمره، كما أنه يسافر بطائرة خاصة حول العالم.