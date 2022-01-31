جدة - نرمين السيد - ويمتلك الطفل النيجيرى محمد أوال مصطفى أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة.
وامتلك "مومفا جونيور" أول قصر له عندما كان فى السادسة من عمره، كما أنه يسافر بطائرة خاصة حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة أصغر ملياردير فى العالم (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.