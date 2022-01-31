بمواصفات جبارة.. هاتف جديد من شاومى

جدة - نرمين السيد - هواتف Redmi K50

ويأتى هاتف "Redmi K50 Super Cup" بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة من نوع OLED وبدقة 1080 فى 2400، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC وGoodix فى الشاشة، مع وبجودة عرض 2K.

Redmi K50 Super Cup

ويتوفر بالهاتف الجديد كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر أساسيًا من سونى IMX686 بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، و كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 120 وات، كما سيأتى بسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت.