لغز الوفاة المفاجئة لملكة جمال أمريكا.. لماذا قفزت من مبنى سكنى؟ (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة نيويورك- بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن سبب وفاة تشيلسى كريست، وهى فى الأصل محامية وشخصية تليفزيونية، هو القفز من مبنى سكنى فى حى مانهاتن بالمدينة.

كانت تشيلسى كريست قد فازت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2019، فى نفس العام الذى فازت فيه نساء ببشرة سمراء بجميع فروع مسابقة الجمال لأول مرة.