مقاطعة روسية تتعرض لهجوم سيبرانى على خوادمها

وقال وزير التطوير الرقمى فى هذه المنطقة الروسية سيرجى تسوكار- وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس": "سجلنا هجوم DDoS قوى صباح اليوم على شبكة حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك، حيث بلغت قوة الهجوم حوالى 10-12 جيجابيت فى الثانية"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الهيئات الأمنية المختصة بما حدث.
وأكد تسوكار أن الاستقرار عاد إلى عمل الخوادم المذكورة، على الرغم من استمرار الهجمات على شكل أمواج.
من جانبه، وجه محافظ المقاطعة، أندريه ترافنيكوف، باتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل استعادة عمل جميع الخدمات الحكومية ومراكز الاتصال.
وفى سياق منفصل، طلبت لجنة التحقيق الروسية من محكمة فى موسكو اعتقال كازبك خورانوف، المتهم بإنشاء خلية لتنظيم "جماعة التبليغ" المتطرفة المحظورة فى روسيا.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه تم توجيه عدة اتهامات جنائية رسمية إلى خورانوف تتعلق بالنشاط الإرهابى.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم محكمة "باسمانى" فى موسكو كريستيانا بوليجينا، قولها: "لقد تلقت محكمة مقاطعة (باسمانى) فى موسكو التماسا من لجنة التحقيق لاتخاذ إجراءات الضبط فى شأن اعتقال خورانوف كازبك خسانوفيتش، المتهم بارتكاب جريمة بموجب الجزء 1 من المادة 205.4 من القانون الجنائى للاتحاد الروسي، المتعلقة بتأسيس منظمة إرهابى"، مشيرة إلى أن كازبك يواجه أيضا تهمة المساعدة فى النشاط الإرهاب والدعاية للإرهاب.
وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت، فى ديسمبر الماضى، احتجاز 7 أعضاء لتنظيم "جماعة التبليغ" المحظورة فى روسيا.
ومن جانبه، أعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى، أن إدارة هذا التنظيم الإرهابى تمت من قبل أجانب، لافتا إلى أن المحتجزين كانوا يقومون بتجنيد مؤيدين جدد ودراسة الأدبيات الإرهابية المحظورة وناقشوا خطط لإنشاء دولة إسلامية فى الأراضى الروسية.
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