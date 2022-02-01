أطعمة الشتاء.. 5 طرق بسيطة لتدفئة جسمك فى الطقس البارد

جدة - نرمين السيد - يحتاج جسم الإنسان فى الطقس البارد إلى تناول أطعمة تساعده على الشعور بالدفء، حيث يؤدى الانخفاض فى درجة الحرارة والرياح الباردة إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.





وفى هذا التقرير نستعرض طرقا بسيطة للحفاظ على دفء الجسم والحماية من النزلات دون اكتساب الجسم وزنا زائدا، من خلال أطعمة تحتوى على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات وتنتج حرارة تدفئ الجسم وفقا لموقع "timesofindia".

المكسرات

المكسرات مثل الفول السودانى واللوز والكاجو والفستق والتمر وتعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائى وزيادة درجة حرارة الجسم.

الفواكه

التفاح والبرتقال يعتبران خياران مثاليان فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن هذه الفاكهة مليئة بالألياف وتستغرق معدتنا وقتا فى هضمها، مما ينتج عنها حرارة وتبقيك أكثر دفئا.

البيض والدجاج

البيض والدجاج يحتويان على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، والتى يصعب هضمها وبالتالى تزيد من درجة حرارة الجسم.

التوابل

الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضا عن إنتاج الحرارة فى الجسم، وتمتلئ هذه التوابل بمركب يرفع حرارة الجسم عند هضمها.

الخضروات

تحتاج الخضروات الجذرية (مثل البطاطس والشمندر والجزر واللفت) إلى الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، ما تنتج الحرارة فى الجسم، ويساعدك تناول الخضروات الجذرية على مقاومة موسم البرد، ويمكن أيضا أن تكون بعض الأطعمة مثل البصل والكرات والبصل الأخضر جزءا من النظام الغذائى.