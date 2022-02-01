مالك ونادية.. عواصف باردة تضرب أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الأوروبية، فأن العاصفة المعروفة باسم "مالك" ضربت المملكة المتحدة وأودت بحياة شخصين، كذلك الأمر فى العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، إذ تسببت العاصفة فى اقتلاع الأشجار كما تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية.
وتستعد الدنمارك بنشر 10 آلاف عامل لمواجهة أى نوع من الطوارئ، فى مدينة فريدريكسوند.
وضربت أيضا العاصفة "نادية" جمهورية التشيك، وحذرت السلطات من الخروج فى الشوارع بسبب الرياح القوية، حيث من المتوقع أن العاصفة تسبب أضرارا كبيرة، بما فى ذلك مضاعفات النقل وتوزيع الطاقة.
كما أغلقت السلطات الألمانية حركة القطارات، وتم استدعاء ضباط الشرطة ورجال الإطفاء للتعامل مع حوادث الطقس.
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