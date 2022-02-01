جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الصفقة تأتى وسط اشتداد المنافسة بين الشركات للاستحواذ على شركات ألعاب الفيديو.

تأتى صفقة سونى لشراء Bungie بعد صفقة بقيمة 12.7 مليار دولار لشركة Zynga وقيام ميكروسوفت بصفقة بقيمة 69 مليار دولار لشركة Activision Blizzard.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سونى تشترى Bungie لصناعة ألعاب الفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.