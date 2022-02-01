بعد فاجعة وفاة أسرة الشرابية.. إزاى تتفادى مخاطر تسرب غاز السخان؟

جدة - نرمين السيد - ومنذ ساعات صدم الجميع بخبر وفاة أسرة مكونة من أب وأم و5 أبناء مرة واحدة فى منطقة الشرابية فى القاهرة، بسبب تسرب هذا الغاز، ليترك فى القلوب جراحا كبيرة حزنا على فراق تلك الأسرة وغيرها.

ولهذا، فقد حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من استخدامات السخانات فى أماكن عديمة التهوية، ما قد ينتج عنها تسرب غاز أول أكسيد الكربون، والذى يعرف بـ القاتل الصامت، لكونه غاز ليس له لون أو رائحة وغير قابل للاشتعال، بينما يسبب حالة من الإغماء، وفى حالة عدم وجود مصدر تهوية قد يسبب الوفاة خلال دقائق معدودة.

يمنع غاز أول أكسيد الكربون كما ذكر مركز السموم، وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، ويؤثر على عضلة القلب، ووظائف المخ الحيوية، ما قد يؤدى إلى الوفاة فى بعض الحالات، أو فقدان الوعى وتشنجات وإغماء فى حالات أخرى.

وخلال هذا الشهر فقط رصدت الإحصائيات وفاة أكثر من 17 شخصا فى محافظات القاهرة والدقهلية والفيوم، بينهما عروسين فى الدقهلية، عقب 24 ساعة من حفل زفافهما داخل شقتهما، بسبب تسرب غاز السخان.

ولـ الوقاية من تسرب غاز السخان، ذكر موقع "ميدس وفت" أنه يجب اتباع عدة خطوات، وهى:

يجب توفير مصدر تهوية عند تركيب السخان الغاز فى البيت.

التأكيد أكثر من مرة بواسطة الفنى المختص من سلامة وأمان الغاز للاستخدام وتجربته أكثر من مرة لفترة مناسبة.

فى حالة عدم إمكانية توفير مصدر تهوية فى الحمام يمكن تصميم وتخصيص جزء مغطى للاستحمام مع ترك باب الحمام مفتوحا للتهوية.

يجب أن يكون هناك مصدر تهويه فى حالة الاستحمام بالماء الساخن وذلك لتقليل حالات الإغماء أو التسمم بواسطة بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الغاز الطبيعى فى السخان.

يجب وضع سخان الغاز الجديد على بعد متر واحد على الأقل من جميع الأشياء التى من الممكن أن تكون قابلة للاشتعال، بما فى ذلك الأخشاب أو الستائر والاثاث، والصناديق.

يجب التأكد من آمان توصيلات مواسير الغاز إلى المنزل، والتأكد أنها متصلة بالشكل الصحيح، وعدم مرورها قرب مصدر للحرارة أو المياه والرطوبة الزائدة.

التأكد من أن الموقد مؤمن بإحكام، وذلك عن طريق الفحص الدائم للأجهزة بحثًا عن البلى والتآكل والتأكد من صيانتها بانتظام.

فحص أنابيب غاز البترول المسال بعد كل إعادة تعبئة قبل الاستخدام.

مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 اشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

ذكر موقع "ميدس وفت" طريقتان لاكتشاف وجود خلل فى أجهزة السخانات، وهى:

إذا كان اللهب برتقاليا أو أصفر بدلاً من الأزرق.

وجود صوت هسهسة من وصلة غاز السخان الموجودة فى المطبخ أو الحمام.

يجب إيقاف تشغيل مصدر الغاز للتأكد من عدم وجود أى تسرب.

فتح جميع نوافذ الأبواب وأى تهوية لضمان دوران الهواء النقى فى المنزل.

يجب عدم استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل الكمبيوتر والهواتف، لأن هذه الأشياء تسبب شرارة يمكن أن تؤدى إلى اشتعال الغاز المتسرب بالفعل.

وفى حالة استمرار تسرب غاز السخان وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتى التأكد من انتهاء تسرب غاز السخان.

عدم التدخين أو استخدام أى لهب مكشوف، مثل الشمعة، وذلك لأنها قد تتسبب فى انفجار الغاز المتسرب ونشوب حريق.

هناك عدة طرق لتفادى منع انفجار سخان الغاز أو عداد الغازالطبيعى، حيث تتمثل فى:

الاحتفاظ بمقبض الغاز بعيدًا عن متناول الأطفال عند عدم استخدامه.

التأكد من أن المطبخ أو الحمام جيدا التهوية للحصول على تدفق جيد للهواء فى حالة حدوث تسرب للغاز.

تثقيف جميع الأشخاص الموجودة فى المنزل بشأن إجراءات أمان أسطوانات الغاز، وكيفية استخدام أسطوانات الغاز والتعامل معها.