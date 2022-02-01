إما حرائق وإما موت.. 9 نصائح مهمة للغاية لتفادى أضرار الدفاية الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وكان آخر تلك الفواجع التى تتسبب فيها الدفاية الكهربية ما حدث منذ 4 ايام فى الإسماعيلية، وتحديدا فى منطقة فايد، حيث لقى زوجان مصرعهما، بسبب الدفاية الكهربائية، داخل شقتهما بعزبة السعيدية، التابعة لـ دائرة مركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت التحريات أن الزوج وزوجته قاما بتشغيل الدفاية الكهربائية داخل شقتهما، ولقيا مصرعهما باسفكسيا الخنق.

ولفتت إلى أن الزوج يدعى إسماعيل محمد محمد عثمان، 38 عامًا، مقيم بقرية السعيدية، وزوجته ريهام ربيع أبو الحسن، 34 عامًا، مقيمة بالعنوان نفسه، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى.

وعلى صعيد متصل، استيقظ أهالى محافظة البحيرة، على حادثين مفجعين حيث لقيت أسرتين مصرعهما، بسبب تسريب غاز من الدفاية الكهربائية.

ففى مركز شبراخيت، شيع أهالى قرية "لقانة" ضحايا حادث تسرب غاز داخل أحد المنازل، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بعد إصابتهم بالتسمم عن طريق استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة كانت تلقت بلاغاً من مستشفى العام شبراخيت باستقبال جثث: "محمد أحمد عيسى 38 سنة، وسيد أحمد عيسى 67 سنة، وفردوس محمد زايد 60 سنة.

وأصيب 5 أشخاص آخرون، وهم: "محمد محمد سيد عيسى، 8 سنوات، سالمة محمد عيسى، 7 سنوات، فريدة محمد عيسى، 3 سنوات، ميار وائل سيد أحمد، 12 سنة، أحمد محمد أحمد 4 سنوات".

وفى كفر الدوار، لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من دفاية أثناء النوم فى قرية البسلقون.

كانت إدارة الحماية المدنية بـ وزارة الداخلية قد حذرت من خطورة استخدام الدفايات الكهربائية دون مراعاة الصيانة اللازمة لها، وإهمال القيام بالاختبارات المفروضة، مشددة على أهمية وجود مصدر تهوية مناسب.

وقدمت الحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين للوقاية من مخاطر الدفايات والتى تتمثل فى:

يجب قفل المدفأة قبل الذهاب إلى النوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالى يتولد الشعور بالاختناق.

لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أى رائحة للغاز.

تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائى، وخصوصا فى حالة وجود أجهزة فى المنزل تعمل بالغاز.

فى معظم الأحيان يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، وهذا خطر للغاية فلا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

لا تضع العطور بالقرب من المدفأة الكهربية لعدم حدوث حريق بداخلها، بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهى قابلة للاشتعال.

لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها على الدفاية، لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة فى عمل حريق.

عليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

من الضرورى للغاية التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس.

عدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدى إلى الموت سريعا.

من الأضرار الطبية على مستخدمى الدفاية الكهربائية فى عز البرد، أنها قد تصيب الإنسان بالجفاف، بسبب زيادة نسبة الحرارة فى الجو، حيث تعمل على انخفاض درجة الرطوبة التى تكون موجودة فى الهواء، وبالتالى يتحول الهواء إلى جاف تمامًا وهو ما يصيب ببعض الأمراض.

عندما يستنشق الإنسان الهواء جافًا فإنه يكون عرضة للإصابة بأمراض "الربو والتهاب الشعب الهوائية وجفاف الجلد والتبخر الخاصة بالدموع الموجودة فى العين".