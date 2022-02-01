رجل يحول نفسه إلى امرأة دون إجراء عملية جراحية!

جدة - نرمين السيد - أقدم رجل سويسرى، على اعتبار نفسه امرأة بشكل رسمى، مستغلًا ثغرة فى التشريع الجديد لتغيير الجنس فى البلاد، لكى يتمكن من الحصول على معاش كبير للتقاعد قبل عام من موعد استحقاقه.





ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن إحدى الصحف المحلية فى سويسرا، أن مواطنا من منطقة "لوسيرن" فى الجزء الأوسط الناطق بالألمانية من البلاد، رأى فى تشريع تغيير الجنس فرصة جيدة للربح.

وينص التشريع على أنه اعتبارًا من 1 يناير المنصرم، يستطيع أى مواطن فى سويسرا تغيير جنسه على الأوراق الرسمية من خلال مقابلة مدتها عشر دقائق ودفع 75 فرنكا، فيما ألغيت إجراءات التحقق مثل الفحص البدنى والاختبار الهرمونى.

وينص القانون وفى ولاية جبال الألب، على أنه لا يمكن للرجال أن يتقاعدوا حتى يبلغوا 65 عاما، مقارنة بـ 64 عاما للنساء.

وتعد معاشات التقاعد فى الولاية الثرية مرتفعة جدا، حيث تصل إلى 13 ألفًا و480 يورو سنويا "أى ما يقرب من 27 ألف دولار".

ويتضح أن الرجل الذى لم ترد أى تفاصيل عن هويته، قرر عدم الانتظار لمدة عام آخر للحصول على قيمة المعاش، واستطاع بكل بساطة تسجيل نفسه كأنثى لدى السلطات السويسرية.

التحول من الذكر إلى الأنثى

ولم يتم تغيير الجنس إلا على الورق، حيث أكد المدعى لاحقا للعائلة والأصدقاء أنه تم فقط لتسريع التقاعد، فيما لم ترد حتى الآن أى تقارير عن السلطات فى Lucerne تخطط للطعن فى هذا الطلب المبلغ عنه.

وتسلط هذه الواقعة الضوء على عوار خطير فى قواعد تغيير الجنس، حيث تنبأت الإعلام المحلية بعدة سيناريوهات أخرى يمكن أن يستغلها الذكور فى البلاد، كتغيير الجنس للتهرب من الخدمة العسكرية المفروضة على الرجال فقط، كما يستطيع الأرمل أن يحول نفسه إلى أرملة لتلقى التعويضات المقررة فى سويسرا للأرامل.