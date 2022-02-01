جوجل بصدد اتخاذ إجراء بشأن مستخدمى واتساب.. تعرف عليه

جدة - نرمين السيد - ظهرت تسريبات عن خطة تخزين محدودة والتى قد تصبح الخيار الافتراضى لجميع مستخدمى "واتساب" على "أندرويد" من الآن فصاعدًا، حيث سيضطر المستخدمون بعد ذلك إلى الدفع مقابل مساحة تخزين إضافية للنسخ الاحتياطية للدردشة بمجرد تجاوز الحد المسموح من قبل الشركة.

وأصدر موقع "WaBetaInfo"، تقريرًا رصد خلاله التغييرات المتوقع إجراؤها على خدمة "Google Drive"، فيما يخص إمكانية تخزين للنسخ الاحتياطية لمحادثات "واتساب".

وتشير قائمة التغييرات بوضوح إلى بعض العبارات مثل: "حد النسخ الاحتياطى هو.."، و"تغيير النسخ الاحتياطى فى "جوجل درايف"، كما ورد فى القائمة تنبيهات للمستخدمين الجدد حول التغير الجديد، بما فى ذلك "جوجل درايف شبه ممتلئ" و "تم الوصول إلى الحد الأقصى".

التغييرات المحتملة لـ

لم ترد أى معلومات عن خطة التخزين المدفوعة حتى الآن، أو الحد الذى ستخصصه "جوجل" لتخزين النسخ الاحتياطية للمحادثات.

أما عن مستخدمى أجهزة "آيفون"، يمكنهم التخزين على المساحة المجانية على "آى كلاود" بسعة 5 جيجابايت ضد النسخ الاحتياطية لتطبيق "واتساب"، وبمجرد الوصول إلى هذا الحد، يمكن للمستخدمين شراء سعة تخزين "iCloud +" العادية لزيادة المساحة المسموح بها لتخزين مزيد من ملفات "واتساب" فضلا عن بيانات الهاتف الأخرى.