مع بداية اليوم.. أحمد يونس مع صباحك ومطرحك: يومك هيكون أحلى

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم من "صباحك ومطرحك"، وقال: "يومك هيكون أحلى لما تبدأه معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج وأعربوا عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة، وقالوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "الأفضل دائما وابدا".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.