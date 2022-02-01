نسخة صينية من أيفون 13 بسعر رخيص

جدة - نرمين السيد - هواتف أيفون ولكن سيتحقق أحلام محبى هواتف أيفون بعد قرار الشركة الصينية "Gionee" الذى يسعد الكثير. وقررت شركة "Gionee" طرح هاتف نسخة طبق الأصل فى الشكل من أيفون 13، ويحمل اسم "Gionee G13 Pro" وبسعر يصل إلى 1300 جنيه مصرى. هاتف Gionee G13 Pro ويأتى هاتف "Gionee G13 Pro" بشاشة يبلغ قياسها 6.62 بوصة من نوع LCD، بتقنية عرض FHD+. ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 32 و 128 جيجابايت، وببطارية سعة 3500 ميللى أمبير. كاميرا Gionee G13 Pro ويحتوى Gionee G13 Pro على كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13ميجابيكسل للتصوير الرئيسي، والثانية بدقة 2 ميجابيكسل Macro للتقريب، و الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل. وتطرح "Gionee" الهاتف بـ 4 ألوان وهم الذهبى والأسود والوردى والأزرق، وبسعر مناسب لجميع الفئات والطبقات.

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