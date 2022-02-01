لسه الصبح.. قصة المثل الشعبى «باب النجار مخلع»

جدة - نرمين السيد - الأمثال الشعبية

وأوضح فادى إبراهيم أن مثل "باب النجار مخلع" من الأمثال الشعبية التى ظهرت قديما ومازال يستعين بها البعض خلال حديثهم مع الأفراد عندما يريدون التعبير عن فشل شخص ما فى مهنته التى من المفترض أن يكون متمكناً بها.

باب النجار مخلع

ولفت أن أصل "باب النجار مخلع" يرجع لقصة قديمة وهى أنه كان هناك نجار معروف عنه فى البلدة بخبرته وإتقانه لعمله.

أصل مثل باب النجار مخلع

ولكن مع مرور فترة من الزمن أراد النجار يقضى بقية عمره وسط أسرته ويتقاعد عن العمل، ولكن طلب منه صاحب العمل ببناء منزل وسيكون آخر عمل يُكلف به.

وبعد إلحاح من صاحب العمل وافق النجار وبدأ بالفعل فى بناء المنزل مستخدماً أسوأ الخامات ولم يتقن عمله تلك المرة لأنه كان يريد أن ينتهى من انجاز ذلك المنزل فى وقت سريع حتى يتمكن من التقاعد عن العمل.

وبنى النجار المنزل بجودة قليلة وبأدوات سيئة، وبعد الانتهاء منه سلم مفتاحه إلى صاحب العمل، ولكنه تفاجئ من رد فعل الأخير، وأعطاه المفتاح كمكافأة نهاية خدمته معه وصدم النجار من تلك المفاجأة وندم على تسرعه وعدم إتقانه.

وعند زيارته من قبل الكثير من الأفراد يتفاجأون بمنزله المصنوع بطريقة سيئة، وقالوا عنه وقتها "باب النجار مخلع".