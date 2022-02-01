عاجل- واتساب تفاجئ المستخدمين بإلغاء ميزة مجانية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن مستخدمى هواتف أندرويد كانوا يتمتعون بمساحة غير محدودة عند النسخ الاحتياطى لرسائل وصور واتساب.

وكشفت شركة جوجل استعدادها لتحديد المساحة الافتراضية الخاصة بالنسخ الاحتياطى لمستخدمى WhatsApp على هواتف أندرويد، الأمر الذى سيضطرهم إلى دفع الأموال أولا عند الرغبة فى الحصول على مساحة غير محدودة.

وأوضح موقع "Android Police" أن جوجل تبدأ فى تحديد مساحة النسخ الاحتياطى للرسائل والفيديوهات الخاصة بمستخدمي وتسآب على هواتف أندرويد حتى 15 جيجا بايت، وإذا تخطت المساحة الاحتياطية هذه السعة فسيكون على المستخدم تطبيق الاشتراك المدفوع للحصول على سعة احتياطية أكبر.