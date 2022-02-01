تقاليد غريبة فى احتفالات السنة الصينية منها عدم تنظيف البيت

جدة - نرمين السيد - السنة الصينية

ويأتى يوم رأس السنة فى بعض الدول مع نهاية التقويم الميلادى أى خلال الثوانى الأولى من شهر يناير، أما السنة الصينية يتم الاحتفال بها فى البلدان والمجتمعات الآسيوية بجميع أنحاء العالم فى بداية فبراير أى يتم الاحتفال بها على التقويم المصرى التقليدى، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

ويشكل عام 2022 وفقا لرأس السنة الصينية هو عام النمر، وستمر الاحتفالات حتى 16 يوماً، وتعتبر الأيام السبعة الأولى عطلة عامة في الدول الصينية.

عادات ممنوعة فى رأس السنة الصينية

وتشتهر تلك الفترة فى الصين باسم عيد الربيع وتتوج بمهرجان الفوانيس، ولكن للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة هناك أشياء ممنوعة فى وقت الاحتفال، وهى:

-منع قول أى كلمة سلبية سواء المتعلقة بالألم أو المرض أو الموت أو الفقر أو الحزن، حتى لا تنحس العام الجديد.

-عدم كسر أى شىء سواء أوانى أو أكواب أو غيره، اعتقادا بأن ذلك يقطع اتصال الشخص بالحظ السعيد، أما عند كسر الأشياء بالخطأ يجب لفها بورق أحمر والتخلص منه بعيدا بعد احتفالات العام الجديد.

-لا يصح تنظيف المنزل، ولكن فعل ذلك قبل عيد الربيع، لإيمانهم بأن التنظيف وقت الاحتفالات يقضى على الثروة الجيدة للفرد.

-تجنب غسل الشعر أو الملابس حتى يصبح الشخص ثريا.

-لا يجب استخدام أدوات حادة مثل المقص أو الإبر، لذا يتم غلق صالونات تصفيف الشعر وقتها لاعتقادهم بأن المقص يقلل من الثروة الجيدة.

-عدم زيارة عائلة الزوجة، لأنه أمر ينذر بسوء الحظ للزواج والعائلة.

-تجنب الملابس البيضاء أو السوداء، لارتباط تلك الألوان بالحزن.

-عدم تناول الدواء باستثناء أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك لعدم الإصابة بالنحس ومن ثم المرض طوال العام المقبل.

تقاليد السنة الصينية

يعد الظرف الأحمر الملىء بالنقود من أبرز التقاليد المنتشرة فى تلك الاحتفالات، وتعرف النقود الموجودة فيها بـ "نقود الحظ".

وتعتبر تلك النقود دليلا على رشوة الوحش أو غيره من الأرواح الشريرة، كما يتم تقديم هدايا أخرى ولكن الانتباه بعدم الاقتراب لتلك الهدايا وهى الساعة أو الكمثرى، إشارة لتمنى الموت لشخص ما دون قصد.