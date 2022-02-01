جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات صادرة عن عن هيئة "أركتيك ريسرتش" الدنماركية، أن الغطاء الجليدى الضخم فى جرينلاند، انحسر بواقع 4.7 تريليون طن فى 20 عاما، ما ساهم وحده فى ارتفاع مستوى المحيطات 1.2 سنتيمترا.





ولهذا الحجم من الجليد الذائب الذى يمثل نصف متر من المياه على مستوى مساحة الولايات المتحدة، أهمية خاصة على سواحل الإقليم الدنماركى المتمتع بحكم ذاتى، وفق هذه الدراسة التى تستند إلى المراقبة بالأقمار الاصطناعية عبر برنامج "جرايس". وقالت منظمة "بولار بورتال" التى تشرف على المعاهد الدنماركية فى البحوث بشأن المنطقة القطبية الشمالية: "منذ بدء القياسات فى أبريل 2002، فقد الغطاء الجليدى فى جرينلاند ما يقرب من 4700 كيلومتر مكعب من الجليد". وأضافت المنظمة التى تحتل موقعا رائدا فى مراقبة وضع الجليد فى جرينلاند: "هذا الذوبان ساهم فى رفع مستوى سطح البحر بمقدار 1.2 سنتيمترا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع بمستوى المحيطات بسبب انحسار جليد جرينلاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.