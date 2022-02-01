جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة "يورك" بتورونتو، إلى أن الفتيات يملن إلى اختصار الصورة المثالية للشخصيات بالمؤثرين على مواقع التواصل والمشاهير ذوى الأجسام المتناسقة أو النحيفين أو حتى الممتلئين ممن يحظون بمتابعة واسعة مثل كيم كارداشيان. وشملت الدراسة التى نشرت نتائجها فى مجلة "بودى إيميج" مشاركة 400 طالبة جامعية، فى استبيان للرأى شمل عرض صور لعارضى أزياء ومشاهير ومؤثرين على "السوشيال ميديا". وقالت مؤلفة الدراسة والمتخصصة فى علم النفس الإكلينيكى سارة ماكومب: "مقارنة المرء نفسه بصور المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل يتسبب بضرر بالغ بصورة المرأة المثالية لدى الفتيات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأسباب طبية.. دراسة تنصح بعدم متابعة كيم كارداشيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.