بعد حادث الشرابية.. أستاذ طب شرعى يحذر من القاتل الصامت فى بيوت المصريين

جدة - نرمين السيد - علقت الدكتورة دينا شكرى، أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكة فى طب القصر العينى، على حادث مصرع أسرة كاملة بالشرابية جراء تسرب للغاز ليل الإثنين، مؤكدة أنه ومع فصل الشتاء نشهد مثل تلك الحالات الناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة.





لفتت شكرى فى مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON" إلى أن وجود سد أو زيادة فى تدفق الغاز بإمكانه أن يؤدى إلى التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وهو الغاز الناتج عن الاحتراق غير الكامل من جميع أنواع الوقود.

كما وجهت رسالتها إلى المواطنين بضرورة أن يكون هناك أماكن جيدة للتهوية فى المنازل أثناء استخدام الدفايات مع عمل صيانة دورية لسخانات الغاز بالقدر الذى لا يسمح بوجود مواطن للخلل قد ينجم عنها مثل هذه الحوادث الناجمة عن التسريب.

واصلت: "فى حالة السخان ممكن يكون المكان اللى موجود فيه محدود ودون تهوية بما لا يسمح بتدفق الهواء الطبيعى المحمل بالأكسجين الذى يحتاجه البشر فى تنفس الخلايا الأمر الذى يؤدى لتركز غاز أول أكسيد الكربون الذى يؤدى لتسمم ومن ثم الوفاة".

وصفت أستاذ الطب الشرعى الاختناق بهذا الغاز بأنه "القاتل الصامت" حيث أن الأماكن التى تحتاج الاكسجين فى الجسم بنسبة أكبر هى المخ والقلب والجهاز العصبى المركزى وعضلات الجسم ومن ثم فإن أول أكسيد الكربون له خاصية حيث يرتبط سريعا بالهيموجلوبين وتتم بصورة أكبر مقارنة بالاكسجين ومن ثم يتكون ما يسمى "مركب الهيموجلوبين مع أول أكسيد الكربون" بما يشل الاستفادة من قبل الخلايا بهذا الاكسجين".

وأشارت إلى أن هذا الغاز عديم الرائحة ويتسرب ويقتل دون أن يشعر به أحد.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.