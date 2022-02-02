قريبا.. جوجل تتيح استخدام خاصية جديدة على أجهزة الكمبيوتر

جدة - نرمين السيد - تساعد أداة البحث المرئى "جوجل لينس" المستخدمين على الهواتف والأجهزة المحمولة، فى البحث عن أى شيء لا يمكنهم التعرف عليه فى الحياة الواقعية عبر الإنترنت.

ويتم الآن التلميح إلى أن هذه القدرة قد لا تظل مقصورة على الهواتف المحمولة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "9to5google"، تم رصد "جوجل كروم" على سطح المكتب الخاص بجهاز كمبيوتر وهو يعرض Google Lens ضمن خيارات البحث الخاصة بـ "جوجل".

ويقول الموقع إن الخيار سيكون عبارة عن نفس رمز الكاميرا الذى اعتاد المستخدمون رؤيته لـ Google Lens على الهواتف الذكية.

على أجهزة الكمبيوتر، يمكن رؤية الرمز موضوعًا بجوار رمز الميكروفون على شريط البحث المخصص لتنشيط البحث الصوتى.

وتتيح هذه التقنية، البحث عن الصور من Google البحث عما تراه باستخدام كاميرا هاتفك أو صورة موجودة، وعند إتاحة هذه الخاصية على أجهزة الكمبيوتر فسوف يكون المستخدم قادرًا بعد ذلك، على سحب وإسقاط أى صورة موجودة على الجهاز الخاص به فى شريط البحث، أو اختيارها من خلال تصفح الملفات المخزنة لديه.