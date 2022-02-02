شاهد أكبر سيخ شاورما ممكن تشوفه (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكشفت رويترز أن وزن سيخ الشاورما بلغ أكثر من 600 كيلو جرام من الدجاج الذى أعده طهاة مطعم الدمشقى للمأكولات الشامية، والذى تأسس فى بنغازى عام 2004.

يأتى هذا، ضمن حملة ترويجية تستهدف إظهار خبرات المطعم لجذب مزيد من الزبائن.

ومن جانبه، قال حاتم قرقوم، صاحب المطعم: "فى الحقيقة هى فكرة لكوننا نصنع سيخ شاورما بهذا الحجم الذى يتعدى النصف طن... كنت شغوفا لإظهار مدى إمكانياتنا فى هذه الحرفة، وكانت الفكرة واردة من فترة طويلة بحكم أننا فى العادة ندير عروضا بهذا الشكل".