لو بتعانى من الفوضى.. 7 نصائح من ذهب تبعد عنك وجع الدماغ

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جدة - نرمين السيد - وتتمثل تلك الخطوات فى التالى:
يجب أولا وقبل أى شىء تقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالروح الإيمانية تجذب الطاقة الإيجابية.
إذا كان المنزل به مزيد من الفوضى عليك أن تبدأ به أولا، وإذا لم يكن لديك القدرة على ذلك فلا مانع من الاستعانة بأى شخص آخر ليساعدك، وخاصة إذا كان منزلك مساحته كبيرة.
يجب تنظف علاقاتك العاطفية التى ليس لها فائدة، وهى العلاقات التى تأخذ أكثر مما تعطيك.
يجب التخلص من أى شيء لا يستخدم حتى لو كان جديدا وقيما، يمكنك التبرع بها أو اعطائها كهدية لشخص.
يجب تطهير صندوق الوارد الخاص بك من الرسائل القديمة وإلغاء الاشتراك من الرسائل الإخبارية غير المرغوب فيها.
تخلص من كل ما هو منتهى الصلاحية فى منزلك، لأنه يعمل على زيادة الطاقة السلبية التى لا حاجة لها من الأساس، وبجانب هذه الأطعمة الفاسدة النباتات الميتة والأشياء المكسورة.
عند التخلص من الفوضى بالمنزل عليك تقسيم كل شيء غير مستعمل لعدة فئات منها ما يمكن بيعه أو توزيعه أو التبرع به.
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