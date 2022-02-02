أحمد يونس فى بداية اليوم: صباحك دايما أحلى معانا

جدة - نرمين السيد - وشوق الإعلامى أحمد يونس متابعيه عبر حسابه الشحصى على "تويتر" للسماع لحلقة اليوم من البرنامج لأجل الاستمتاع بفقراته.

وقال أحمد يونس: "صباحك دايما أحلى معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "أفضل وقت"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "اصحى وفوق أحمد يونس عامل عظمه فوق".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.