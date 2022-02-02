جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح تحديثا جديدا لأكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، يسمح للمستخدمين بدمج محادثاتهم الجماعية فى "دردشة ضخمة" واحدة وإداراتها بطريقة أسهل. ويضم التحديث خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بدمج المجموعات المشارك فيها معا فى تبويب واحد، مما يساعد بسهولة إدارتها لأجل الوصول إليها فى نفس الوقت، وفقا لما جاء فى موقع"WABetInfo". وتساعد تلك الميزة المستخدمين فى إجراء المحادثات الجماعية بسهولة والسماح للأشخاص بإدارة جميع مجموعاتهم ضمن قسم مخصص لها، كما تسمح بإرسال رسائل لجميع أعضاء المحادثات الجماعية المتنوعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة من واتساب بخصوص التواصل مع المجموعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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