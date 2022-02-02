بمكونات من مطبخك.. طرق سهلة لتنظيف عيون البوتاجاز

جدة - نرمين السيد - تنظيف البوتاجاز
وتبدأ ربات البيوت وقتها فى البحث عن أسهل الطرق التى تساعد فى إزالة الأوساخ والدهون من أعين البوتاجاز لأجل الحفاظ على نظافة مطبخك اليومية.
التخلص من الأوساخ والدهون
وهناك بعض المكونات الطبيعية المتوفرة فى البيوت والتى يمكن الاستعانة بها لأجل تنظيف أعين البوتاجاز بطريقة سهلة، منها:
-البيكنج بودر وملح الليمون:
يمكن استخدام البيكنج بودر فى تنظيف عيون البوتاجاز، من خلال إضافة ملح الليمون وقليل من الماء وتركه 10 دقائق ثم تنظيفه بالماء والصابون السائل.
-الخل الأبيض والليمون وملح الليمون:
نحتاج لتنظيف أعين البوتاجاز إلى خلط كوب من عصير الليمون مع القشور و2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون ونصف كوب من الخل ووضعه على البوتاجاز وتركه لمدة 15 دقيقة ثم تنظيفه بالماء والصابون.
-الكركديه والصابون السائل:
يجب على ربات البيوت وضع كوب من الكركديه و2 ملعقة كبيرة من الصابون السائل إلى لتر من الماء، ثم بعدها وضعه على النار لمدة 5 دقائق ثم إضافة عيون البوتاجاز إلى الماء وتركه لمدة ربع ساعة وفى النهاية تنظيف العيون بواسطة اسفنجة وغسل العيون جيدا بالماء وتجفيفها.
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