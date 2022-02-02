خلال أيام.. فيفو تطرح هاتف جديد «vivo T1 5G»

جدة - نرمين السيد - وتأتى شاشة هاتف "vivo T1 5G" بقياس 6.67 وتكون من نوع LCD، ووبدقة 1080 × 2400 بيكسل. ويتوفر بالهاتف كاميرا خلفية ثلاثية وتبلغ دقة الرئيسية 64 ميجابيكسل مع عدسة بزاوية عريضة ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل، كما يحتوى على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفى. ويقترن "vivo T1 5G" بذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1، وفقا لما جاء فى موقع "GSMArena". كما سيحتوى على بطارية تبلغ قياسها 5000 ميللى أمبير، حيث تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.

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