نصائح مهمة للتعامل مع غيرة زملاء العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نصائح للتعامل مع زميل العمل الغيور بهدوء دون وجود أى عصبية.

كما يجب التزام الصمت والكتمان فى حالة وجود أخبارة سارة مثل الحصول على علاوة أو تقدير أو ترقية، لذا يمكن الاحتفال بعيدا عن الزميل الغيور.

كما أن الغيرة تعد فى الأساس هى انعكاس لمشاعر عدم الأمان لدى الشخص الغيور، أى أنها ليس لها علاقة بالواقع الآخر، لذا لا ينبغى أخذ الأمور على المحمل الشخصى لأنها مشكلة الشخص الغيور نفسه.

ويفضل مشاكرة الخبرات مع فريق العمل بلطف لأجل خلق روح جيدة بين الزملاء، وبما أنه من الصعب إرضاء الجميع لذلك يفضل التركيز فى دعم التعاون وإعطاء الأولوية لمن الشخص ويحترمون مجهوداته.

وينصح الخبراء بعدم الاعتذار عن أى خطأ لم يرتكبه المرء، وإذا أنجز شخص مهمة ما فليسعد بها، لكن بدون مبالغة أو تباهٍ، إذ يمكنه تلقى التهنئة ومشاعر الود والتقدير من زملائه المحبين غير الغيورين ببساطة وتلقائية ثم يتابع عمله أو نجاحاته.