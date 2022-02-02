خلال 2031.. ناسا تسعى لدفن المحطة الفضائية الدولية بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يحدث ذلك بحلول شهر يناير 2031 ويتم البدء فى ذلك بالفصل التدريجى عن المدار للمحطة العملاقة التى يصل وزنها إلى أكثر من 400 ألف كيلو جرام.
ويعتزم الأمريكيون دفن المحطة في موقع غير مأهول بالسكان في جنوب المحيط الهادي يعرف ب" بوينت نيمو" ويعتبر الموقع الأبعد في كوكب الأرض عن أى مواقع مأهولة حيث يتم دفن الأقمار الصناعية والصواريخ فيها.
يذكر أن المحطة الفضائية الدولية كانت قد أطلقت عام 1998 لكى تستمر لمدة 15 عاما فقط وما تزال قادرة على العمل بأمان حتى عام 2030 حسب الخبراء.
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