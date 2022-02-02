عاجل- السراب العلوى.. ظاهرة ضوئية نادرة تضرب خليج السويس (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حدوث ظاهرة ضوئية نادرة، صباح اليوم، فى خليج السويس، وتسمى السراب العلوى Fata Morgan، وهى شكل نادر ومعقد من السراب يحدث تشوه كبير فى الكائنات أو الأجسام وغالبا ما يصعب التعرف عليها.





وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": عادة ما تحدث Fata Morgan فى الأماكن القطبية أو فى الصحارى، وقد تشمل أى نوع من الأشياء البعيدة، بما فى ذلك القوارب والجزر والساحل، وفى كثير من الأحيان، تنتهى Fata Morgana بسرعة. وهى عبارة عن عدة صور مقلوبة ومنتصبة على (الجانب الأيمن لأعلى) ومكدسة فوق بعضها البعض وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وأشارت إلى أن صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، تم إبلاغها بحدوث هذه الظاهرة الجوية عند خليج السويس وظهرت السفن بشكل مرتفع ومقلوب فى الأفق على سطح البحر وسرعان ما تلاشت هذه الظاهرة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن التفسير العلمى للظاهرة أنها تحدث نتيجة انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة فى انقلاب حرارى شديد الانحدار حيث تكونت مجرى جوى.

ونوهت إلى أن الانقلاب الحرارى هو حالة الغلاف الجوى حيث يوجد هواء أكثر دفئا فى طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ. وهذا الانقلاب الحرارى هو عكس ما هو عليه عادة؛ يكون الهواء عادة أكثر دفئا بالقرب من السطح، ويكون أكثر برودة على مستوى أعلى.

وأكدت أنه فى حالات الطقس الهادئ، تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة تنكسر الاشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة والمنتصبة، وتتطلب Fata Morgana وجود قناة؛ لا يكفى الانقلاب الحرارى وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب، بينما يحدث الانقلاب الحرارى غالبا دون وجود مجرى جوى، لا يمكن أن توجد مجرى جوى دون أن يكون هناك انعكاس حرارى أولا.