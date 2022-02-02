70 عاما على العرش.. ملكة بريطانيا تحقق رقما قياسيا على الكرسى الملكى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتحتفل الملكة فى 6 فبراير من كل عام فى قصر ساندرينجهام، باعتلائها العرش.

وتولت الملكة عرش بريطانيا فى عام 1952 عندما كانت فى الـ 25 من عمرها، إلا أن هذا التاريخ يحمل مرارة لها أيضا لأنه يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان فى الرئة عن عمر 56 عاما، الذى كانت شديدة التعلق به.

وعلى الرغم من هذه العقود التى مرت عليها وهى على العرش إلا أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما لا تزال تحظى بشعبية كبرى بعد حياة مكرسة بالكامل للعرش.

والملكة اليزابيث الثانية ليست الأولى فى تجاوز عتبة السبعين عاما على العرش فى التاريخ، حيث سبقها لويس الرابع عشر ملك فرنسا الذى حكم 72 عاما و110 أيام من 1643 إلى 1715 وملك تايلاند بوميبول أدوليادج (70 عاما و126 يوما من 1945 إلى 2016.