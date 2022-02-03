بعد اختبار 12 موديلا.. ألمانيا تعلن عن أفضل السماعات اللاسلكية

جدة - نرمين السيد - وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتيجة بعد اختبار 12 موديلا من السماعات اللاسلكية.

ومنحت الهيئة الألمانية تقييم "جيد" لثلاثة موديلات فقط فيما يتعلق بالتقييم الفردى لجودة الصوت، بالإضافة إلى خفض تقييم 8 موديلات بسبب قصور فى جوانب الخصوصية وحماية البيانات، إما بسبب عدم تأمين كلمة المرور بدرجة كافية أو جوانب القصور الواضحة فى بيان الخصوصية العام أو المتعلق بتطبيق المساعد الصوتى المدمج، ونال موديل واحد فقط تقييم إجمالى "جيد" بشكل عام.

ويمكن للمستخدم استعمال السماعات اللاسلكية بصورة متنوعة، حيث يتم التحكم فيها بسهولة عن طريق تطبيقات الهاتف الذكى، وإلى جانب شبكة الواى فاى فإنه يمكن تشغيل الموسيقى عن طريق تقنية البلوتوث أو الطريقة التقليدية عن طريق الكابل.

وتصدرت نتائج اختبار الهيئة الألمانية السماعة اللاسلكية تويفل Holist S بفضل جودة الصوت الفائقة والحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، وهى السماعة اللاسلكية الوحيدة، التى نالت تقييم إجمالى "جيد".

وجاءت فى المركز الثانى السماعة اللاسلكية، التى تأتى بتصميم إطار الصور، آيكيا Symfonisk وكذلك موديل سونى SRS-RA3000.

ونالت سماعة بوز Portable Smart Speaker وموديل دينون Home 150 تقييم "جيد" على الأقل فى جودة الصوت فقط.