تحديث جديد من يوتيوب يسعد أصحاب الهواتف والآيفون

جدة - نرمين السيد - سيكون لدى أكبر منصة لمشاركة الفيديوهات فى العالم، المزيد من الخيارات المتاحة للمستخدم حال اختياره عرض مقطع الفيديو بملء الشاشة.
سيساعد هذا التحديث المشاهدين على تنفيذ مزيد من الإجراءات، بشكل مباشر مع عرض الفيديو مثل مشاركة الفيديو، والإعجاب والتعليق، وسيقلل من الحاجة إلى تصغير الفيديو كثيرًا لأداء مثل هذه المهام.
وقبل هذا التحديث، كان المستخدمون يضطرو غالبًا إلى الخروج من عرض ملء الشاشة "Full screen" لمقطع فيديو على "يوتيوب" لتنفيذ عدة إجراءات كهذه.
وعلى سبيل المثال، يتطلب إجراء "مشاركة مقطع فيديو مع صديق"، الخروج من وضع ملء الشاشة، وإمالة الهاتف إلى الوضع الرأسى مرة أخرى، والتمرير لأسفل إلى خيار المشاركة ومشاركة الفيديو، ولكن مع الخيارات الجديدة فى وضع ملء الشاشة، سيتمكن المستخدم الآن من القيام بذلك دون الخروج من "Full screen"، وذلك بالإضافة إلى إجراءات أخرى ضمن هذا الإطار الآن أيضًا.
ووفقًا للتحديث يعرض يوتيوب الآن الأزرار الخاصة بالإعجاب "Like"، وعدم الإعجاب "Dislike"، والتعليق "Comment"، وإضافة الفيديو إلى قائمة تشغيل "Add to Playlist"، ومشاركة "Share"، فى الجزء السفلى الأيسر من أى مقطع فيديو يتم تشغيله فى وضع ملء الشاشة.
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