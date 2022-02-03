العثور على دلافين فى نهر بريطانى على بعد 40 ميلا من البحر

جدة - نرمين السيد - وتم رصد اثنين من الدلافين وآخر صغير على بعد 40 ميلا فى نهر "أوس" بشرق يوركشاير، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتم الإبلاغ عن هذه المشاهدات لأول مرة فى 24 يناير، وشوهدت مرتين منذ ذلك الحين.

وقال الفريق إنهم على دراية بوجود الدلافين بعد أن نبههم "غواصو مجموعة إنقاذ البحرية البريطانية" بوجود الدلافين.

وأضاف المتحدث باسم الفريق فى مدينة "هال": "يبدو أن هناك عدد 2 من الدلافين الكبار ودولفين صغير، وفى حين أنه لم يسمع بهم أحد، إلا أنه من دواعى القلق أن يكونا فى هذا النهر البعيد".

وراقب الفريق، الحيوانات خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما ضربت العاصفتين مالك وكورى المملكة المتحدة.

وقال الفريق: "بالرغم من هذه الظروف إلا أنهم فى حالة جيدة ويظهرون فى وزن صحى"، وتابع: "لفترة من الوقت، بدا أنهم كانوا يتغذون بنشاط مع اقتراب المد... بقدر ما هو مدهش وجود هذه المخلوقات الجميلة فى النهر، دعونا نأمل أن يتمكنوا من العودة إلى البحر قريبًا".