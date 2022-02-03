بعد نادية ومالك.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك (صورة)

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية أن الفيضانات غمرت منطقة سوق السمك الشهير فى مدينة هامبورج الألمانية، للمرة الثالثة فى غضون أيام قليلة، لافتة إلى أن عاصفة جديدة تسببت فى ارتفاع منسوب مياه البحر فى المدينة الساحلية.





وبلغ منسوب المياه فى المنطقة 95. 1 متر فوق متوسط خط المد العالى فى الساعة 50: 4 صباحا ما يوافق الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش.

وكانت العاصفة "مالك" قد ضربت أجزاء من شمال وشرق أوروبا وتسببت فى أضرار كبيرة، بما فى ذلك بألمانيا.

وخلال تلك العاصفة، المعروفة محليا باسم "نادية"، غمرت الفيضانات سوق السمك فى هامبورج، مرتين، حيث تجاوزت مستويات المياه خط المد العالى بما يصل إلى 3 أمتار.

أما العاصفة فيلين فكانت سببا فى ارتفاع منسوب مياه البحر، ما أدى أيضا إلى غمر صالة مزادات سوق الأسماك بحى ألتونا فى هامبورج. وبخلاف ذلك، لم تتلق خدمات الطوارئ بلاغات عن وقوع حوادث كبيرة.