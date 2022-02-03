مع إذاعة صباحك ومطرحك.. يونس معاك صبح وليل

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس لحلقة اليوم، وشوق مستمعيه عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "اسمعوا صباحك ومطرحك وموسيقى بدون توقف من ٧-١٠ صباحا عالراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلين: "أفضل يوم فى الأسبوع"، "ملك الميكس"، "من بعد الميكس العظيم ده مش عايزة اتعامل مع ناس النهاردة وأفضل فى السلطنة والروقان والجمال اللى يونس عامله النهارده فى الحلقة ومخرجش منها".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.