ميتا: تغيير آبل لسياسة الخصوصية يخفض من عائداتنا بنحو 10 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - قالت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لفيسبوك Facebook إن تغيير سياسة الخصوصية الذى أجرته شركة آبل Apple على نظام التشغيل آى أو إس iOS العام الماضى سيؤدى إلى خفض عائدات شركة التواصل الاجتماعى هذا العام بنحو 10 مليارات دولار.





وقال المدير المالى لشركة ميتا: "نعتقد أن تأثير iOS بشكل عام هو رياح معاكسة على أعمالنا فى عام 2022.. إنها فى حدود 10 مليارات دولار، لذا فهى رياح معاكسة كبيرة لأعمالنا". ويعتبر اعتراف فيسبوك هو أكثر نقطة بيانات ملموسة حتى الآن حول تأثير ميزة شفافية تتبع التطبيقات من آبل Apple على صناعة الإعلانات، والتى تقلل من إمكانات الاستهداف من خلال تقييد المعلنين من الوصول إلى معرف مستخدم آيفون.

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