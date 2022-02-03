اقتربت من البنتاجون.. حكاية الدجاجة الجاسوسة

جدة - نرمين السيد - وتدخلت جميعة الرفق بالحيوان لإنقاذ الدجاجة بعد أن كانت تحوم حول المنطقة الأمنية فى البنتاجون، الذى يعد من أكثر المبانى الخاضعة لتدابير أمنية مشددة فى العالم.
وأشارت الجمعية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى إلى أنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها، وفقا لموقع "cnn".
وتساءلت صحيفة "Military Times" المتخصصة فى الشؤون العسكرية، ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هى جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ .. حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة".
ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبر، وهى أمريكية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتى فى خمسينات القرن العشرين.
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