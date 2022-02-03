الطفل ريان.. عملية إنقاذ فى بئر عمقه 35 مترا بالمغرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى فى المغرب ومصر، وعدد كبير من الدول العربية، بعد أن سقط طفل يدعى "ريان" عمره 5 سنوات فى بئر عمقها 35 مترا، حيث تحتل الواقعة تريند "جوجل" فى المغرب.





على الفور تحركت الجهات الرسمية، وتبين أن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة رغم سقوطه منذ أكثر من 30 ساعة، حيث أدخلت السلطات المحلية كاميرا لداخل البئر، وتبين منها أن الطفل ما زال يتنفس ما دفعها إلى إنزال "أكسجين" له ومراقبته عن بعد حتى يتم إنقاذه.

الطفل ريان

واستخدمت السلطات المحلية، جرافة للحفر للوصول لعمق البئر، ومن ثم استخراج الطفل ريان، وسط دعوات من الشعب المغربى لإنقاذه.

ويشارك الدرك الملكى والوقاية المدنية، فى محاولات إنقاذ الطفل ريان وتستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقى للوصول للطفل.

وتعود ملكية البئر لوالد الطفل ريان الضحية، الذى حفر البئر، ولم يستخرج منها الماء، وسقط الطفل فى البئر بسبب عدم انتباهه.

ووفقا لسكاى نيوز عربية، تكمن صعوبة عملية الإنقاذ فى ضيق البئر، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدنى، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.

ولم تتوقف عمليات الإنقاذ على داخل البئر، إذ جلبت السلطات جرافة كبيرة بدأت بالحفر فى المحيط، بغية الوصول إلى الطفل وإنقاذ عن طريق البحث الأفقى لا العمودى.

وفشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه.

الطفل ريان

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت فى وقت سابق إن الطفل ريان سقط فى البئر، فى غفلة من والديه، صباح الأربعاء، وقالت إن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا فى البئر، مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.