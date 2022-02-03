هاتف الحرباء.. ريلمى تفاجئ المستخدمين بمزايا صحية جديدة

جدة - نرمين السيد - هواتف ريلمى

ولفت مادهاف شيث، نائب رئيس شركة ريلمى ورئيس مجموعة الأعمال الدولية، أن الهاتف الرائد Realme 9 Pro Plus، يضم مزايا جديدة تجعله ينافس غيره من الهواتف.

هاتف Realme 9 Pro

ويأتى الهاتف بمستشعر يساعد فى قياس معدل ضربات القلب، والذى يعد هو الأول من نوعه بأجهزة الشركة، وذلك لاستخدامه ماسح بصمات الأصابع المدمج فى الشاشة.

ولكن نبهت الشركة بعدم استخدام البيانات الصادرة عن قرائات المستشعر للعلاج الطبى أو التشخيص، كما يتميز بشاشة من نوع AMOLED.

مزايا Realme 9 Pro و Pro +

وسيحصل كل من طرازى Realme 9 Pro و Pro + على خيار يشبه الحرباء أو Chameleon، بخلفية تضم خطوطا بألوان وزخارف مختلفة تغير ألوانها حسب ظروف الإضاءة المحيطة بالجهاز، تطلق عليها الشركة اسم Light Shift Design.

ستصبح سلسلة ريلمى المرتقبة Realme 9 Pro، أول أجهزة فى أوروبا تتمتع بهذه الميزة، والتى ستحصل على لون يسمى بـ Sunrise Blue وسيكون متاحا لكلا الجهازين، والتى ستحول خلفية الجهاز من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر فى حوالى خمس ثوان بعد تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية.