إيجابيات وسلبيات الزواج من زملاء العمل ونصائح للتعامل فى «اقنعنى وأقنعك»

جدة - نرمين السيد - واستكملت أسماء يوسف تساؤلاتها فى حلقة "اقنعنى وأقنعك" إلى أنه عند الزواج من زميلك أو زميلتك هل يتسبب ذلك فى النجاح بالعمل أم الشعور بالغيرة والملل.

ولفتت أسماء لإيجابيات وسلبيات التزوج من زميل/ة العمل، وبالرغم منه أنه يساهم فى توفير مصاريف المواصلات وغيره، إلا أنه ينتج عنه بعض السلبيات.

حيث ينتج عن ذلك المعاناة من الذوبان حول عدم معرفة التمييز فى تعامل الطرفين مع بعضهم إذا كانوا أزواج أم زملاء العمل، كما يتردد بعض أفراد العمل حول التعامل مع الأطراف لعدم إثارة الشعور بالغيرة وغيره ويحدث وقتها خلط فى الهوية.

وطرحت تساؤلا آخر وقالت عند وجود خلافات بينهم فى مكان العمل هل ينتقل ذلك إلى المنزل أم لا؟، وبالرغم من تلك الأمور إلا وأنها تسهل الكثير من أمور الحياة وإتمام مختلف "المشاوير" سويا لتشابه ظروفهم مع بعضهم.

وأضافت أن التحدى الأكبر هو البقاء مع الطرف الآخر خلال الـ 24 ساعة، وهل ذلك يؤثر على العلاقة بين الأزواج أم يزيد ترابطهما؟.

وقدمت أسماء يوسف نصائح لهؤلاء الذين يتزوجون بزملاء العمل، ومنها:عدم المبالغة أثناء التعامل فى الشغل والتحدث فى سياق العمل فقط وليس فى أمور المنزل، مع تقليل الاحتكاك عند التعامل مع الآخرين، وتجنب الفتيات للغيرة بابتعدى لحدوث احتكاك دائم ويومى بين الزميل والزميلات والتذكر دائما أنك زميلة عمل وليس زوجة، وعدم تذكر أى مشكلة زوجية فى مكان العمل.

وإذا كان زوجك يحتل مكانة كبيرة فى العمل، يجب على الأزواج الحفاظ على الألقاب والتعامل فى حدود دون مبالغة حتى لا تصبحون مسار سخرية بين الموظفين، معلقة: "لكل مقام مقال".