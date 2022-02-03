عاجل- تويتر تطرح ميزة جديدة لزيادة الخصوصية

جدة - نرمين السيد - مزايا تويتر

وتختبر تويتر حاليا ميزة "Flock" الجديدة التى تسمح للمستخدمين نشر تغريدات معينة على عدد محدود من الأصدقاء المقربين فى جدول زمنى مواز على منصة التدوينات العالمية، وفقا لـ "macrumors".

وتساعد تلك الميزة مستخدمى تويتر بمشاركة التغريدات مع إمكانية تحديد الجمهور الذى يراها ويتفاعل معها.

ميزة Flock

ويمكن تحديد من خلال ميزة تويتر، الجمهور المقصود ويسمح للمستخدمين بنشرها لجميع المستخدمين على المنصة أو لمجموعة مغلقة من الحسابات المتابعة له قام بتحديدها ضمن قائمة Flock فقط،

وجدير بالذكر أن تويتر طرحت مسبقا ميزة باسم "Trusted Friends"، وتم تغييرهالتصبح 'Flock"، وتساهم فى السماح لمستخدميها بتحديد مجموعة من المتابعين لمشاهدة محتوى معين بما لا يزيد عن 150 شخصا، حال رغبة مالك الحساب فى مشاركة تغريدة خاصة.