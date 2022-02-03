السويد تجند الغربان لتنظيف الشوارع من أعقاب السجائر مقابل الطعام

جدة - نرمين السيد - ولأجل خفض التكلفة والحفاظ على نظافة الشوارع، قررت شركة "كورفيد كلينينج" بتكليف تلك الطيور البرية بتنظيف الشوارع من أعقاب السجائر.
وتقوم الغربان بالتقاط أعقاب السجائر ووضعها فى آلة مصممة خصيصًا من قبل شركة ناشئة في سودرتاليا، بالقرب من ستوكهولم، وذلك مقابل القليل من الطعام.
ووفقا لما جاء فى رويترز، قال كريستيان جونثر هانسن، مؤسس شركة "كورفيد كليننج" التى تقف وراء هذه المبادرة: "إنها طيور برية تشارك على أساس تطوعى".
كما أوضحت مؤسسة "حافظ على السويد نظيفة" أن أكثر من مليار عقب سجائر تُترك فى شوارع السويد كل عام، وهو ما يمثل 62% من إجمالى القمامة، وتنفق سودرتاليا نحو 1.6 مليون جنيه إسترلينى على تنظيف الشوارع.
وبتلك الطريقة تساهم الغربان فى توفير ما يصل إلى 75% على الأقل من التكاليف التى ينطوى عليها التقاط أعقاب السجائر فى المدينة.
وتشير الأبحاث إلى أن غربان كاليدونيا الجديدة، وهي من عائلة الطيور الغردية، جيدة فى التفكير مثل إنسان بعمر سبع سنوات، مما يجعلها أذكى الطيور لهذا المنصب.
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