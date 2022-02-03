انخفاض عدد مستخدمى فيسبوك على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت موقع "ذا فيرج" التقنى الأمريكى أن منذ نشأته، كان عدد مستخدمى فيسبوك فى الأساس يشهد نموا متزايدا.

كما شهدت المنصة نموًا أقل من المتوقع فيما يتعلق بعائدات الإعلانات.

ووفقًا للموقع الأمريكى فإن الانخفاض الهائل فى قيمة الأسهم، الذى قضى على الفور على ما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية، يُظهر أن تغيير علامة فيسبوك التجارية إلى ميتا Meta لا يكفى لإلهاء المستثمرين عن المشاكل فى أعمال الشركة الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعى.

وخسر تطبيق Facebook الرئيسى مليون مستخدم يوميًا فى أمريكا الشمالية، وقال متحدث باسم الشركة إنه أول انخفاض متسلسل فى تاريخ الشركة.