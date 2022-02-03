جدة - نرمين السيد - وذكرت موقع "ذا فيرج" التقنى الأمريكى أن منذ نشأته، كان عدد مستخدمى فيسبوك فى الأساس يشهد نموا متزايدا.
كما شهدت المنصة نموًا أقل من المتوقع فيما يتعلق بعائدات الإعلانات.
ووفقًا للموقع الأمريكى فإن الانخفاض الهائل فى قيمة الأسهم، الذى قضى على الفور على ما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية، يُظهر أن تغيير علامة فيسبوك التجارية إلى ميتا Meta لا يكفى لإلهاء المستثمرين عن المشاكل فى أعمال الشركة الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعى.
وخسر تطبيق Facebook الرئيسى مليون مستخدم يوميًا فى أمريكا الشمالية، وقال متحدث باسم الشركة إنه أول انخفاض متسلسل فى تاريخ الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض عدد مستخدمى فيسبوك على مستوى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.